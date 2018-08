Brandvarm model: Prust og støn i vinter-poolen

Rachel Mortenson hedder dagen og nattens smukke model - 34 år, født i New Jersey, vokset op i en lille by, Coolidge i Arizona, og nu bosiddende i Austin, Texas, med mand og barn, som hun tilbringer tiden med mellem sine mange opgaver for nogle af de største magasiner.

- Hvad ville du lave, hvis du ikke var blevet model, spørger magasinet GQ.

- Hmmm. Hvilken anden branchen giver lov til at trække mine frisør-besøg fra i skat, eller betaler mig for at gå i bikini? Men jeg har altid fantaseret om en skrive en historisk fiktions-roman. I mit hoved har jeg også altid haft håndelag for at opfinde ting - og så finde ud af, at de allerede er opfundet, lyder svaret.

- Hvad er det mest skøre, du har været ude for som model?

- Jeg lavede billeder for Rolling Stone med Joe Hamm. Han var stjernen og lå på kanten af poolen, mens jeg skulle flyde i vandet ved siden af ham. Det var ikke en opvarmet pool, og det var vinter. Jeg siger dig, det var så koldt, at jeg ikke kunne trække vejret, når jeg havde dykket og var vendt op til overfladen igen. Grynt, prust, host og støn. Jeg følte mig som en druknet mus foran Joe Hamm.

- Hvad laver du, når du ikke arbejder?

- Så er det lige hjem til mand og barn. Meget med at lave mad og bage. Og børne-sjov. Efter kl. 20 lægger jeg mig sikkert i sofaen med den bog, jeg er ved at læse på det tidspunkt.

