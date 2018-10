Brasiliansk sexbombe giver valuta for pengene

Hun er 36 år - og vel egentlig for gammel til model-industrien, men brasilianske Ana Braga, der i flere år har boet i Las Vegas, har for længst gjort al skepsis til skamme.

For det første har hun prydet forsider på magasiner som Playboy, GQ, Cosmopolitan, People, Maxim og FHM.

For det andet har hun samlet tæt på 400.000 fans på to Instagram-profiler, hun betjener sig af.

Dyreven med sans for det sexede

Ikke dårligt, og 'følgerne' får bestemt også valuta for pengene med de frække billeder, modellen lægger op på det sociale medie.

Blade, der taler med Ana Braga, beskriver hende som 'ekstremt venlig og ydmyg', og selv beskriver hun sig med tre ord som 'venlig, stædig og vedholdende'.

Brandvarm Playboy-model med måsen i vejret

- Jeg fik at vide af nogle modeller og fotografer, at jeg aldrig ville klare det. Jeg var for gammel til at komme tilbage i model-branchen. Hvordan har de det med det i dag, spørger hun ironisk Lady Code.

- Når man er en offentlig person, bliver man nemt mål for mobning og kritik på nettet. Hvordan reagerer du på det?

- Jeg er stoppet med at læse om mig selv på Facebook. Al den negativitet er ikke til at holde ud. Mobning er kommet helt ude af kontrol. Det er for let for mobberne at gemme sig bag falske navne og apparater og angribe alle, som de misunder. Jeg fortæller dagligt mig selv, at jeg et af Guds børn og er værdig til at blive holdt af. Omgiv dig med folk, der giver dig noget. Og husk på, at de negative kommentarer er bare et spejlbillede på, hvordan andre har det med sig selv, siger Ana Braga til Lady Code.

Se også: Phoebe lufter rumpen i sommer-dress