Brasiliens bedste bagdel: Nu kæmper en helt speciel person også om titlen

Den verdenskendte årlige brasilianske 'Miss Bum Bum'-konkurrence, hvor man kårer Brasiliens mest smukke og sexede bagdel, får her i år 2018 en hel ny dimension og bliver på et område historisk. Det er nemlig første gang i den verdenskendte skønhedskonkurrences historie, at en såkaldt trans-person deltager.

Det drejer sig om den transkønnede 27-årige Paula Oliviera, der i virkeligheden blev født under drengenavnet Vinicius Oliviera. Men for seks år siden fik Vinicius en kønsskifteoperation, der nu har forvandlet ham til Paula og dermed gør det muligt for Paula at deltage i den berømte skønhedskonkurrence 'Miss Bum Bum', der skal afvikles til efteråret i Brasilien.

Her ses før og efter-billeder af den unge mand Vinicius, der ved en kønsskifteoperation blev forvandlet til Paula. (Foto: All Over Press)

Og for Paula har det krævet stort mod at melde sig til den store skønhedskonkurrence i et land som Brasilien, hvor der stadig hersker masser af fordomme mod homoseksuelle og transpersoner.

Den 27-årige Paula har i øvrigt drømt om at deltage i 'Miss Bum Bum' gennem de to sidste år, og hun har i den periode ventet på, at hendes identitets-papirer blev ændret med hendes nye kvindenavn Paula, og det er nu sket.

- I begyndelsen søgte jeg ind til konkurrencen under mit mandenavn Vinicius, mens jeg ventede på, at få ændret mine ID-papirer. Jeg havde intet imod at sige mit drengenavn. Jeg kan jo ikke ændre, hvordan folk tænker omkring en person som mig. I starten var jeg bange for at afsløre, hvem jeg egentlig er, men nu er jeg glad for, at jeg har gjort det, siger Paula.

Paula Oliviera kan her præsentere en meget kvindelig krop med en stor velformet bagdel, der gjorde, at dommerne udvalgte hende til den eftertragtede konkurrence. (foto: All Over Press)

Paula viser bagdel. (Foto: All Over Press)

I Miss Bum Bum-konkurrencen er det selvfølgelig en fordel at have en sexet bagdel. (foto: All Over Press)

Vinicius fik selvfølgelig også lavet bryster, da han forvandlede sig til Paula. (Foto: All Over Press)