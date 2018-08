Bredbaget model: Jeg vil være Bond Girl

Så har hun igen været på spil med en fotograf - internet-baben Demi Rose.

Dennegang på Ibiza, hvor hendes velformede krop, placeret i en purpur-rød, ganske minimal, bikini skulle fotograferes til en app - og sendes ud til almindelig fornøjelse.

Se billederne her

Den 23-årige brite med den store popo blev for alvor kendt, da hun tilbragte noget tid med rapperen Tyga under Cannes-festivalen i 2016.

'Verdens lækreste dj' kæmper med babserne

Den bagdel siger sparto til de fleste. Foto: All Over Press

Demi Rose: Sexet men ingen hjemme

Siden har hun oparbejdet 7,1 millioner 'følgere' på Instagram, og dem sørger hun særdeles godt for.

Et opslag delt af Demi Rose (@demirosemawby) den 31. Maj, 2018 kl. 1.28 PDT

Et opslag delt af Demi Rose (@demirosemawby) den 3. Sep, 2017 kl. 11.00 PDT

Alligevel har hun for nylig afsløret i The Sun, at hendes egentlige ambition er at blive filmstjerne.

- Jeg håber en dag at blive Bond Girl. Jeg elsker stilen og glamouren i de film, siger hun.

Nøgen Demi: Sådan fejrer hun seks millioner fans