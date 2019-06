Breums kæreste viser kønsbehåring: Deler fans i to lejre

For ganske nylig blev modellen Tereza Kacerová et kendt ansigt i Danmark, fordi det pludselig blev kendt, at hun var kæreste med DJ og producer Morten Breum. Det hele blev oven i købet endnu mere interessant, fordi hun tidligere har været kæreste med den afdøde verdenskendte DJ Avicii.

Og nu vil hun garanteret komme på alles læber igen. I går lagde Tereza nemlig et bikini billede ud på sin instagram, hvor hun tydeligt viser sin kønsbehåring.

Til billedet skriver Tereza:

‘Leder efter min skraber, det er for sjov, jeg ved præcis hvor den er’.

Andre modeller har tidligere vist kønsbehåring på diverse billeder. Men her var det ofte uheld og mere ubevidst. Men i Terezas tilfælde virker det, som om kønsbehåring-stuntet er helt bevidst.

Billedet skabte naturligvis en heftig debat blandt Terezas 134.000 følgere på Instagram.

En bruger skriver: 'Jeg kan ikke vente på, at se hvor mange, der bliver forarget over det her'.

Og en anden bruger skriver:

‘Det her er bare en vulgær kvinde. Behold dit hår for dig selv, søde.’

En tredje bruger skriver:

'Det er skammeligt. Det her drejer sig ikke om ytringsfrihed. Det er bare en vulgær kvinde.'

Men der var også masser af rosende ord til Tereza,

En følger skriver:

'Du er bare fantastisk. En kvindes krop i dens mest naturlige og ægte form er bare så smuk.'

Og en anden følger roser også Tereza:

'Jeg elsker den måde du viser, at piger også har kønshår på, og at det ikke er noget at skamme sig over.'

Tereza kæreste Morten Breum leverede også overraskende nok sin egen kommentar til billedet. Han skrev kort og godt:

'I Looove'.