Brigitte Bardot: Latterlige hyklere

Det aldrende franske sexsymbol Brigitte Bardot, der i sin storhedstid i 60'erne og 70'erne blev betragtet som verdens smukkeste og mest sexede kvinde, er langtfra fan af den nye #metoo-bevægelse.

Den 83-årige berømthed, der i mange år mest har gjort sig bemærket med grove angreb på muslimer og Islam - og fem gange er blevet idømt bøder for det - kalder i et interview med magasinet Paris Match de kvindelige skuespillere, der nu træder frem og beretter om at være blevet seksuelt udnyttet af magtfulde mænd i branchen, for 'hyklere og latterlige'.

Brigitte Bardot og Jane Birkin hygger sig i filmen 'Don Juan' fra 1973.

Her i filmen 'Le Femmes' fra 1969.

Aldrig selv udnyttet

- Mange skuespillerinder har selv spillet op til producenter for at få en rolle. Så nu, hvor vi snakker om dem, siger de, at de er blevet chikaneret.

Brigitte Bardot fortæller videre, at hun aldrig selv har været udsat for seksuel chikane, men tværtimod fandt det 'charmerende', når mænd kommenterede hendes tilstedeværelse.

- Jeg var aldrig et offer. Og jeg fandt det charmerende, når mænd kaldte mig smuk, eller at jeg havde en fin, lille bagdel.

Sexsymbolet er blevet 83 år gammel.

Catherine Deneuve er blevet 74 år.

Åbent brev

Hendes udmelding følger i hælene på 100 franske kvinders åbne brev, der undsiger #metoo-bevægelsen.

I brevet, der også er underskrevet af filmstjerne Catherine Deneuve, står der bl.a., 'at mænd er vilkårligt blevet tvunget ud af deres job, selvom det eneste, de har gjort er, at røre en eller andens knæ eller forsøge at stjæle et kys'.

74-årige Deneuve undskyldte dog senere overfor 'alle ofre for frastødende handlinger, der må have følt sig stødte'.