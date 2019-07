Britisk stjerne: - I må ikke kalde mig et sex symbol

I sin tidligere model-karriere blev hun kronet som FHM's mest sexede kvindelige model nogensinde. Men i sit nuværende job som radiovært har hun forbudt sine kolleger at beskrive hende som et 'sex symbol'.

Det afslørede hun i sit daglige radio-program, hvor hun blandt andet sagde følgende:

- Jeg har aldrig følt, at jeg var et sex symbol, men nogle af mine kolleger har ofte fortalt mig, at de har plakater af mig på deres vægge. Jeg minder dem altid om, at jeg ikke vil have, at de taler om den slags på arbejdet, og så går de lynhurtigt i panik og skifter emne, forklarede Kelly Brook og tilføjede:

- Jeg ved selvfølgelig godt, at de ikke forsøger at genere mig. Det hele er selvfølgelig sagt i en god mening.

Kelly har igennem 15-20 år især været kendt i Storbritannien for sin velformede krop, og hun skabte sin karriere som såkaldt pin-up-glamour-model, og har flere gange lavet sin egen årlige frække kalender.

Velformede Kelly Brook på ferie i Italien for et par år siden. (Foto: SCP)

For nylig har Kelly Brooke også overfor TV Life magasine fortalt om den periode, hvor hun tog 12 kilo på i vægt, fordi hendes diæt mere eller mindre kun bestod af chips og øl.

- Jeg var den sidste til at erkende, at jeg havde taget rigtigt meget på. Jeg fornægtede det ikke. Jeg følte mig bare godt tilpas alligevel. Men mine bryster var blevet meget større, og jeg var begyndt at få ondt i ryggen, forklarede Kelly og tilføjede:

- Det var en periode, hvor jeg spiste rigtig usund mad. Jeg gik meget ned på den lokale pub, hvor jeg spiste tærter og chips og drak masser af Guinness, lød det fra Kelly.

Kelly har dog nu smidt de fleste af de overflødige kilo, fordi hun skiftede til en diæt, hvor hun skulle spise meget mindre portioner.

- Siden jeg er begyndt på slankekuren SlimFast, spiser jeg meget mindre portioner, og jeg spiser masser af grøntsager.