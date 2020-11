Britisk tv-legende er død

Den kendte britiske entertainer, tv-vært og musiker Des O'Connor er død - 88 år gammel.

Det bekræfter hans agent og tætte ven, Pat Lake-Smith, ifølge flere britiske medier, heriblandt BBC.

- Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at Des O'Connor er død, lyder det fra agenten i en officiel udtalelse.

O'Connor døde sent lørdag aften efter et fald i sit hjem i Buckinghamshire tidligere på ugen. Ifølge O'Connors agent var tv-værten begyndt at komme sig efter faldet, da hans tilstand pludselig blev forværret.

- Han var ved at komme sig og havde haft besøg af sin familie og var i godt humør, og han glædede sig til at komme hjem. Men desværre blev hans tilstand pludselig forværret, og han sov lørdag aften fredfyldt ind, lyder det fra Pat Lake-Smith, der samtidig hylder O'Connor.

- Des, som var 88, var elsket af alle. Han var en fornøjelse at arbejde med. Han var talentfuld, sjov, positiv, entusiastisk, sød og virkelig professionel. Han elskede livet, og han anså entusiasme som ligeså vigtigt som ilt. Han elskede sin familie. De betød alt for ham, lyder det fra Pat Lake-Smith.

Des O'Connor blev 88 år. Foto: Shutterstock

O'Connor efterlader sig konen Jodie samt deres fælles søn Adam og hans fire døtre fra et tidligere forhold, Karin, TJ, Samantha og Kristina.

- Jodies verden er smadret. Hun, Adam og Des' døtre er mere knuste, end man kan forestille sig, lyder det fra Pat Lake-Smith, der fortsætter:

- Des var en tv-legende. Han elskede at være på scenen og have et live-publikum. Han havde en fantastisk international tv-karriere og præsenterede sine egne tv-shows i primetime i over 45 år, lyder det videre.

Her ses Des O'Connor og Bradley Walsh i 'O'Connor Tonight'. Foto: Shutterstock

O'Connor er blandt andet kendt fra tv-shows som 'Countdown', 'Today With Des and Mel' og 'Des O'Connor Tonight'.

Udover sit virke som tv-vært gjorde Des O'Connor sig også som sanger, og igennem årene har han arbejdet sammen med en lang række verdensstjerner såsom Frank Sinatra, The Beatles og Barbra Streisand.

På de sociale medier vælter det søndag ind med hyldest til den afdøde entertainer fra nær og fjern. Heriblandt også fra en række af O'Connors kendte venner og kolleger.