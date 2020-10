Britisk tv-stjerne sengeliggende: Kan være væk seks måneder

'Britian's Got Talent'-stjernen Simon Cowell kan være sengeliggende op til et halvt år efter komplikationer under operationen han fik, efter at være væltet på cyklen og slået ryggen

'Britain's Got Talent' kan se frem til at måtte undvære deres superstjerne Simon Cowell op til et halvt år.

En nylig operation efter et cykelstyrt har forårsaget, at berømtheden kan risikere at være sengeliggende op til seks måneder.

Det fortæller medværten Amanda Holden i talkshowet 'Loose Women', skriver Daily Star.

61-årige Simon Cowell skal tage stærkt smertestillende medicin og har behov for fuldtids-pleje, lyder det.

I starten af sommerferien styrtede Cowell på sin nye el-cykel nær hjemmet i Malibu.

Han blev straks sendt til skadestuen, hvor det blev klart, at han havde brækket ryggen.

En repræsentant har tidligere fortalt til Today, at han lå på operationsbordet i seks timer. Her fik han blandt andet en metalstang i ryggen.

