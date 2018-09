Britney bøjer sig: Hoster op med formue til eks'en

Pop-prinsessen Britney Spears er nået til enighed med eksmanden Kevin Federline om en forøgelse af hendes månedlige børnebidrag til ham som far til hendes to børn, Sean, 12, og Jayden, 11.

Hidtil har han fået 20.000 dollars om måneden plus yderligere 15.000 dollars til skolegang og ferier - i alt 35.000 dollars, eller ca. 210.000 kroner. Om måneden.

Tilmed modtog Federline 1,3 millioner dollars, da parret blev skilt i 2007 efter et par års ægteskab.

Britney og Kevin Federline blev skilt i 2007. Nu får han flere penge af hende. AP Photo

Aftalens indhold holdes hemmelig, men det menes, at Federline havde krævet 25.000 dollars yderligere om måneden. Britneys far, Jamie Spears, der bestyrer hendes pengesager, havde tilbudt 10.000 dollars, men det var blevet afvist.

Federline har udover de to børn med Britney, fire andre, to med sin nuværende kone, Victoria Prince, og to fra et tidligere forhold til sangeren og skuespilleren Shar Jackson.

Britney har hidtil vægret sig ved at give Federline flere penge udfra mistanken, at de sikkert også gik til at betale for hans andre børn.

Popprinsessen tjente svimlende 340 mio. kr. sidste år. PR Foto

I forbindelse med sagen har Britney skullet dokumentere sine indtægter og udgifter. Det fremgik, at hun sidste år tjente svimlende 56,5 mio. dollars - 340 mio kr.

Hendes far fik 128.000 dollars for at bestyre pengetanken, og hun havde andre udgifter på 385.000 dollars til alt fra forsikringer, til underholdnig og mad.

