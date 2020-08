Britney drejer rundt og rundt

Den 38-årige amerikanske popstjerne Britney Spears har gennem den sidste tid lagt adskillige selfies og dansevideoer ud på sin Instagram. Sidste skud på stammen af dansevideoer blev lagt ud mandag. Og her viser en afslappet Britney Spears, at hun stadigvæk er en ganske god danser.

Britney skriver ikke noget til videoen, men har dog pyntet den med tre røde kysse-emojis.

Som man kan se på videoen har Britney klippet to forskellige danse-seancer sammen til en video. Hun er også klædt i forskelligt tøj i videoens to dele, hvor Britney danser barfodet og med sit lange lyse hår hængende løst. Videoen er optaget i hendes hjem i Thousand Oaks, der ligger lidt nord for Los Angeles.

Britney Spears er her fotograferet i 2018. Foto: Ritzau Scanpix.

Der er dog mange fans, der mener, at de mange opslag på Britney Spears Instagram er et råb om hjælp fra stjernen, der måske har svært ved at leve så isoleret under corona-krisen..

I begyndelsen af april 2019 blev Britney Spears indlagt på et psykiatrisk hospital. Hendes psyke havde angiveligt lidt et alvorligt knæk, fordi der var blevet lavet ændringer i hendes medicin.

Britney Spears har ifølge ABC siden et psykisk nedbrud i 2007 haft sin far, Jamie Spears, som værge samt en advokat ved navn Andrew Wallet til at tage sig af sin økonomi, fordi retssystemet mente, at hun ikke kunne klare sig selv.

Jamie Spears måtte sidste år trække sig som værge for Britney Spears på grund af sygdom. I september 2019 blev jobbet dog overtaget af Jody Montgomery.