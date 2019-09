Britney er rejst væk fra problemer: Slapper af i gul bikini

Britney Spears er rejst til Hawaii, efter at hendes far er blevet politianmeldt for at have været voldelig overfor hendes 13-årige søn

Verdensstjernen Britney Spears har holdt lav profil, siden hendes far Jamie for nogle dage siden meldte ud, at han ikke længere ønsker at være hendes værge. Den beslutning traf han på grund af sit helbred, men angiveligt også på grund af, at han er blevet politianmeldt for at have været voldelig overfor Britney Spears 13-årige søn, Sean.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og Los Angeles Times

Britney Spears har ind til videre ikke udtalt sig omkring familieproblemerne. Men tidligere i dag rejste hun til Hawaii, hvor hun blev fotograferet iført en gul bikini på Honolulu-stranden.

På sin Instagram lagde Britney Spears i går et billede ud, hvor hun ligger og slanger sig ved en swimmingpool - også iført en gul bikini.

Og her i den britiske avis The Daily Mail kan man se masser af billeder af Britney Spears iført gul bikini på Honolulu Beach.

Det amerikanske medie TMZ skriver, at Jamie Spears har indsendt dokumenter til retten, hvor han beder om midlertidigt at stoppe som værge for Britney Spears på grund af sine helbredsproblemer. Jamie Spears har været sin egen datters værge, siden Britney Spears havde et psykisk sammenbrud helt tilbage i 2008.

Ruskede sit barnebarn

Jamie Spears' overraskende beslutning kommer kun et par uger efter, at mediet Us Weekly havde fået adgang til en politirapport, der beskriver en episode den 24. august, hvor Jamie Spears angiveligt kom i et skænderi med sit 13-årige barnebarn Sean, der sammen med sin lillebror Jayden James besøgte deres farfar. Sean følte sig ifølge rapporten usikker og låste sig inde på et værelse. Men Jamie Spears formåede at åbne døren, hvorefter han ruskede sit barnebarn.

Britney Spears fik hurtigt fjernet sine to sønner fra sin fars hjem og informerede sin eksmand Kevin Federline om episoden. Han har nu ifølge retsdokumenter i mediet The Blast med rettens hjælp fået et tilhold mod Jamie Spears, der derfor ikke længere må se sine to børnebørn.

For nylig har Kevin Federline i øvrigt fået 70 procent af forældremyndigheden over børnene, mens Britney bevarer de 30 procent. Tidligere havde Kevin og Britney fælles forældremyndighed med 50 procent hver.