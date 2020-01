Britney går yoga-amok i det nye år

Den 38-årige amerikanske sangerinde kaster sig ind i år 2020 med ekstrem energi. Det beviste hun i går på Instagram med et opslag, hvor hun i en video går fuldstændig yoga-amok med adskillige yoga-øvelser, som hun udfører på en græsplæne udendørs.

Britney Spears ser i øvrigt ualmindeligt godt ud i sin lilla bikini, mens hun laver de krævende yoga-øvelser i smukt solskinsvejr.

Det skriver flere medier heriblandt Metro

I videoen siger Britney Spears blandt andet:

'I dag er jeg udenfor, og jeg skal lige om lidt lave lidt yoga for at åbne min ryg og mit bryst. Jeg er herude sammen med mine hunde, og vi skal tilbringe en rigtig skøn dag sammen.'

På videoen kan man se, hvordan Britney strækker ud foran en yoga-måtte, før hun kaster sig ud i krævende yoga-øvelser.

Til opslaget skriver Britney også følgende tekst om sit nytårsfortsæt om at dyrke mere yoga i det kommende år:

'I år 2020 vil jeg dyrke meget mere acro yoga samt mere basal yoga. Jeg er begynder', skriver Britney og fortsætter:

'Jeg takker Gud for Moder Natur. Hun er ikke nogen joke. Hun er med til at skabe mig og hjælper mig med at stå på mine fødder, og hun åbner altid mine tanker, når jeg befinder mig udendørs. Jeg var heldig i dag med det gode vejr. Jeg er lige fløjet hjem efter en tur med min familie', fortæller Britney og afslutter med ordene:

'Jeg har det helt cool med mine tennis-sko og min yoga. Det er min nye ting'.