Britney i slangeskinds-trusser: Udsat for net-had

For 19 år siden fik verdensstjernen Britney Spears masser af opmærksomhed, da hun under sin optræden ved MTV Video Music Awards i 2001 optrådte med en stor gul slange omkring halsen.

For to dage siden fik hun igen opmærksomhed 'i slangens tegn', da hun lagde et opslag ud på Instagram, hvor hun kun var iført en slangeskinds-bikini. Til opslaget skrev den 38-årige Britney kort og godt:

'Jeg kan næsten ikke vente på, at det bliver forår'.

Artiklen fortsætter under billedet.

Britney Spears blev imidlertid udsat for voldsom kritik og net-had fra flere af sine følgere, der mente, at hun så helt forkert ud på billedet.

En bruger skriver følgende:

'Jeg kan næsten ikke vente på, at du vasker mascaraen og øjenskyggen af en dag'.

En anden bruger er endnu mere grov overfor Britney og skriver:

'Åh min pige. Hvert eneste af dine opslag bekymrer mig mere og mere. Du ser ud, som om du har tømmermænd og ikke har været i bad i flere dage.'

En tredje skriver:

'Klip nu dit hår og kom ind i år 2020.'

Her optræder Britney under Smukfest i Danmark i 2018. (Foto: Per Lange)

En fjerde skriver ironisk:

'Jeg har det samme forventningsfulde ansigt, når jeg er på vej til mit arbejde'.

En femte skriver:

'Helt ærligt. Du er nødt til at arbejde på dit look. Det er helt tydeligt, at noget er gået helt galt her'.

En sjette følger skriver en lang kommentar om Britneys udtryksløse øjne:

'Jeg elsker Britney, og hendes musik er ikonisk. Men igennem flere år har jeg opdaget noget meget bekymrende ved hendes øjne. De ser tomme ud, som om der ikke er noget udtryk i dem. Hendes ansigt smiler på billeder, men øjnene har altid det samme udtryk. Det er faktisk hjerteknusende at se på. Jeg forsøger ikke at udskamme Britney. Jeg er bare bekymret, fordi jeg elsker hende som person og kunstner. For mig er øjnene sjælen. Og jeg altid først folk i øjnene for at finde ud af, hvordan de er'.

Blandt de mere end 15.000 kommentarer på Britneys opslag er der dog også mange, der roser Britney for hendes smukke udseende og hendes flotte krop.

En følger skriver blandt andet:

'Britney. Vi elsker dig. For hver negativ person, er der 300 mennesker, der beundrer dig. Fortsæt med at skinne.'