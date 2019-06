Britney Spears-fans udpeger Photoshop-fejl på ny selfie

Da den 37-årige 'Toxic'-superstjerne i går lagde et billede af sig selv for at vise sit nye armbånd frem, var tanken formentlig, at hendes fans' tanker skulle ledes hen på 'Baby One More Time'-videoen fra 1999.

Men nu er det et helt andet emne, der fylder kommentar-trådene under Britney Spears' selfie, hvor hun - foruden armbåndet - er iført en kort, ternet nederdel og en opbundet skjortetop.

Flere fans har nemlig bemærket noget i baggrunden, som ikke ser helt rigtigt ud.

'Skufferne er ved at få et slagtilfælde bag dig, tøs!' lyder en kommentar, som på få timer høstede flere tusinde 'likes'.

Andre fans har også bemærket skufferne og køkkenbordets unaturlige kurver bag den 37-årige sangstjerne og skriver, at de tror, det er fordi hun har brugt Photoshop til at redigere sin talje slankere, end den egentlig er.

'Når man redigerer sine billeder for at få sine hofter til at se slankere ud, skal man lære at fikse baggrunden', skriver en bruger, mens en anden bemærker:

'Så slank, at hun bøjer skufferne'.

Britney Spears har efter alt at dømme været igennem en hård periode de seneste par måneder, hvor hun har døjet med psykiske problemer. Tidligere på måneden føjede hun sin krop til listen over over problemer, hun kæmper med, da hun fortalte sine fans, at lige nu kæmper for at tabe sig.

For nylig langede 'Oops I did it again'-stjernen ud efter pressefotografer, som hun anklagede for at redigere hende tykkere, end hun er.

'Jeg er tynd som en nål', meldte hun ud i en story på Instagram.

Popstjernens modgang de seneste måneder begyndte tilsyneladende, da der sidste år gik hul på hendes fars tyktarm. Det tog hårdt på hende, og i april lod hun sig indlægge på en psykiatrisk afdeling.

Faderens sygdom fik også Britney Spears til at aflyse en turné, der skulle være startet i februar. I den forbindelse kom hendes manager, der ikke havde hørt fra stjernen i flere måneder, til at melde ud, at hun måske aldrig kom til at optræde igen. Det afviste hun dog selv kort efter.

