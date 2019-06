Britney Spears vinder: Han skal holde sig væk

Det har været en længere sag mellem popstjernen Britney Spears og hendes tidligere manager Osama 'Sam' Lutfi.

Ifølge People magazine har en dommer bestemt, at det midlertidige tilhold mod den tidligere manager nu bliver permanent de næste fem år.

Lutfi skal derfor holde sig mindst 200 meter væk fra stjernen, hendes børn og hendes forældre.

Beslutningen kommer en måned efter at Britney Spears fik det midlertidige tilhold mod Lutfi for af 'umuliggøre yderligere skade eller psykisk trauma', ifølge dokumenter fra retssagen, som People har været i besiddelse af siden maj måned.

I dokumenterne står der, at manageren har sendt truende beskeder og tweets til sangerens familie.

Han begyndte at chikanere popstjernen, efter hun tjekkede ind på et wellness-center, lyder det i dokumenterne.

Delte fortrolige oplysninger

Ifølge Britneys advokat lækkede manageren også personlige informationer om sangeren, og det mente advokaten kunne sætte hendes liv i fare.

Forsvarsadvokaten sagde i forsvar af sin klient, at Lutfi ikke havde kontaktet Britney siden 2009, og at han var blevet falsk anklaget i et Instagram-opslag fra sangeren, hvor hun skrev, at manageren havde udgivet sig for at være hende, mens hun havde været indlagt.

'Der er rygter og dødstrusler mod min familie og mit team, og der er bare så mange sindssyge ting, der bliver sagt. Jeg prøver at fokusere på mig selv, men alting der sker lige nu, gør det virkelig svært for mig. Du skal ikke tro på alt, hvad du læser eller hører. De her er fake mails, der er over alt, de er blevet skrevet af Sam Lutfi for år siden. Jeg skrev dem ikke. Han lader som om, at han er mig og har kommunikeret med mit team fra en falsk konto. Min situation er unik, men jeg lover, at jeg gør mit bedste lige nu', skrev hun i opslaget.

Dagen efter fik hun det midlertidige tilhold mod manageren. De to arbejdede sammen fra nullerne og frem til Britneys sammenbrud i 2008.

Britney Spears helbred har været overvåget siden indlæggelsen, hvor hun havde sin berygtede krise og klippede alt sit hår af.

