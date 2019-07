Britney Spears viser kæresten frem

For første gang tager Britney Spears sin nuværende kæreste med på den røde løber.

37-årige Britney Spears og 25-årige Sam Asghari har ellers dannet par gennem de seneste tre år, men det er først nu, hun viser ham frem som sin officielle 'plus one'.

Det skriver flere medier, heriblandt People og Daily Mail.

Parret var tydeligvis stadig smaskforelskede til premieren på instruktøren Quentin Tarantinos film 'Once Upon a Time in Hollywood' i Hollywood mandag aften amerikansk tid.

Smiler og kysser

De har begge lagt billeder eller videoer ud fra den røde løber på deres Instagram-profiler. 'Toxic'-sangeringen har selv lagt et billede ud af dem begge, hvor hun skriver: 'Vores første premiere' efterfulgt af en stjerne.

Hertil svarer den 25-årige skuespiller, model og personlige træner med kommentaren: 'Min smukke date'.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget ...

Sam Asgari har selv lagt en video ud, hvor de smiler, vinker og kysser foran den fremmødte presse.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget ...

Forholdet mellem popikonet og den noget yngre kæreste er veldokumenteret på Instagram, og han stået ved hendes side de sidste mange måneder, hvor hun angiveligt har kæmpet med psykiske problemer.

Lod sig indlægge

Britney Spears har tidligere haft psykiske problemer, som da hun i 2007 barberede håret af og blev tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling.

I efteråret fik hendes psyke endnu et slag, da hendes far fik problemer med helbredet, og der gik hul på hans tyktarm.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Filmen 'Once Upon a Time in Hollywood' er spækket med stjerner. Både Leonardo DiCaprio, Brad Pitt og Margot Robbie spiller med. Foto: Valerie Macon/Ritzau Scanpix

Britney Spears havde det så skidt i den periode, at hun måtte udskyde en række koncerter, og hun lod sig indlægge på en psykiatrisk afdeling.

Og hendes egen manager fik sat gang i et rygte om, at Britney Spears var helt færdig som artist. Rygter, som Britney Spears selv afkræftede over for en fotograf, hun mødte, da hun gik en tur med Sam Asghari.