Britneys opråb: Vil have far fjernet

Britney Spears vil have sin far fjernet som værge. Han har siden 2008 administreret hendes økonomi

#FreeBritney

Hashtagget har erobret internettet, hvor fans kræver, at Britney Spears atter får kontrol over sit liv, og nu giver stjernen selv lyd fra sig. Det sker gennem sin advokat i nye retsdokumenter.

'Verden kigger med', lød det fra advokaten torsdag, efter Britney Spears indsendte dokumenter til retten, hvor hun kræver sin far fjernet som værge.

Det skriver BBC.

Selvom Britney Spears er en kvinde på 38 år, har hendes far, James Spears, en slags værgeordning, man typisk bruger i forbindelse med at beskytte personer, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv.

Efter hun blev indlagt på psykiatrisk afdeling tilbage i 2007, fik hendes far i 2008 det juridiske ansvar for næsten alt, hvad Britney Spears foretager sig. Han styrer blandt andet hendes økonomi, men snart skal det besluttes, om han fortsat skal indtage denne rolle, eller om virksomheden Bessemer Trust skal indtræde som værge, som sangstjernen selv ønsker.

Se også: Eksmand vil have Britney tilbage

Faderen har forsøgt at holde sagens informationer hemmelige, da der er tale om familiehemmeligheder, men det har Britney ingen interesse i, lyder det fra advokaten.

Her lyder det videre, at stjernen er 'kraftigt imod hendes fars anstrengelser for at holde den juridiske tvist gemt væk fra offentligheden og blive behandlet som en familiehemmelighed'.

Britneys mor vil også have adgang til hendes aktiver og økonomi. Foto: Per Lange

Et jerngreb

#FreeBritney-bevægelsen mener, at sangerinden bliver holdt i et jerngreb af mennesker, der udnytter hende til egen finansiel vinding.

'På dette tidspunkt i hendes liv, hvor hun prøver at genvinde en vis grad af personlig autonomi, byder Britney det velkommen, og hun glæder sig over støtten, og at hendes mange fans holdes informeret', skriver advokaten videre.

James Spears har kaldt #FreeBritney en joke og afvist, at han udnytter sin egen datter. I dokumenterne, som Britney Spears' advokat har indsendt, kommenteres dette.

'Det er langt fra en konspirationsteori eller en 'joke', som James angiveligt har fortalt medierne. I det store hele er denne kontrol et rimeligt og endog forudsigeligt resultat af James' aggressive brug af forsegling gennem årene for at minimere mængden af meningsfuld information, der når offentligheden', lyder det.

Se også: Far styrer Britney: Nu reagerer moren

Stærk modstander

Ifølge Britney Spears' advokat gav hemmelighedskræmmeriet mening for år siden. Men ikke i dag.

'Denne forsegling af informationer anføres tilsyneladende af hendes far for at 'beskytte' Britneys interesser, men hun er stærkt modstander af det'.

Britney Spears sagde så sent som i sidste uge, at hun har det fint med at have en værge, men hun ønsker ikke, at det bliver hendes far. I stedet ønsker hun, at hendes formue skal administreres af virksomheden Bessemer Trust, der er specialiseret i netop dette.

En høring om sagen finder sted i oktober.