Den schweiziske skuespiller Bruno Ganz er død.

Det skriver Bild og andre tyske medier, der har fået de triste nyheder bekræftet af Bruno Ganz' management.

Skuespilleren blev 77 år og døde i sit hjem i Zurich natten til lørdag.

Bruno Ganz er især kendt som manden, der spillede Adolf Hitler i storfilmen 'Der Untergang' fra 2005, der handler om Hitlers sidste dage under Anden Verdenskrig.

Bruno Ganz er især kendt for sin rolle i storfilmen 'Der Untergang'. Foto: Jyllands Posten

Bruno Ganz i 'Der Undergang'. Foto: AP

Sammen med amerikanerne Matt Dillon og Uma Thurman havde Ganz desuden en bærende rolle i den danske instruktør Lars Von Triers film 'The House That Jack Built', som blev hans sidste store rolle.

Han er også kendt for sine roller i filmene 'Unknown', 'The Counselor', 'The Party' og som Fernando Girasole i 'Bread and Tulips'.

Bruno Ganz medvirkede i 'The House That Jack Built' sammen med blandt andre Sofie Gråbøl. Foto: Ritzau Scanpix

Bruno Ganz til Cannes Film Festival sammen med Lars von Trier og Sofie Gråbøl. Foto: Ritzau Scanpix

Bruno Ganz blev født i 1941 i Zurich. I 1961 debuterede han på teatret og fik hurtigt et ry for at være en god og solid ung skuespiller. Siden blev det til flere store roller inden for både teater og film.

I 1970 stiftede han i samarbejde med Peter Stein teaterkompagniet Schaubuehne i Berlin.

I 1996 modtog han desuden den mest prestigefyldte pris for tysktalende skuespillere, Iffland-Ring, som modtageren får lov til at beholde indtil sin død.