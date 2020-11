Bryder forlovelsen: - Han har brug for hjælp

Den tidligere professionelle basketballspiller Lamar Odom, 40, der tidligere har været gift med 'Keeping Up With the Kardashians'-stjernen Khloé Kardashian og flere gange har medvirket i familiens realityserie, er ikke længere forlovet med Sabrina Parr, som han ellers friede til for et år siden.

Det fortæller den 33-årige personlige træner i en story på sin Instagram-profil.

'I ved alle, at jeg altid er ærlig og åben, og derfor vil jeg være den første til at fortælle jer, at jeg ikke længere er forlovet med Lamar,' starter Sabrina Parr opslaget.

Sabrina Parr fortæller, at det er hende, der har valgt at bryde forlovelsen.

'Det var været en svær beslutning for mig, men det er det bedste for mig selv og mine børn. Lamar har nogle ting, som han skal arbejde med alene,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg elsker ham højt, men jeg kan ikke længere være ved hans side, mens han får den hjælp, han desperat har brug for. Jeg ønsker ham alt det bedste, og jeg beder jer alle om, at I beder for alle de involverede.'

Både People og CNN har forsøgt at få en kommentar fra Lamar Odom, men hans repræsentanter er ikke vendt tilbage.

Det vides derfor heller ikke, hvilke problemer Sabrina Parr mener, men Lamar Odom har flere gange tidligere været i behandling for misbrug af stoffer og alkohol, mens han også ærligt har fortalt, at han er sexafhængig.

I løbet af sin NBA-karriere spillede Lamar Odom for Los Angeles Clippers, Miami Heat, Dallas Mavericks og Los Angeles Lakers. Han trak sig tilbage i 2014.