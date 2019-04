Brystbombe efter operation: - Jeg ligner en alien

Den tidligere britiske glamourmodel Katie Price har været igennem et utal af kosmetiske operationer, og hun har aldrig været bleg for at dele sine oplevelser på de sociale medier.

Nu er den barmfagre model dog endt i en gedigen modvind, da mange af hendes følgere og fans synes, at hun skal stoppe med operationerne og tænke på konsekvenserne.

Det skriver Katie Price på sin Instagram.

Katie Price efter sin operation i Tyrkiet. Hendes ansigt er sidenhen hævet endnu mere. Foto: Ritzau Scanpix

40-årige Katie Price, som er mor til fem børn, er yderst tilfreds med udfaldet efter operationen.

Se billedet her.

'Jeg ved, at jeg er ukendelig her (på billedet, red), men fire dage efter operationen er jeg stadigvæk meget hævet, og jeg ligner en alien. Men jeg har svært ved at forstå, hvor hurtigt jeg er ved at komme mig over operationen', skriver hun sin Instagram.

Men mange af hendes tusinde følgere synes, at hun skal stoppe mens legen er god.

En af hendes følgere skriver følgende: 'Du ender med at ligne den 'katte-damme' fra USA' og refererer til Jocelyn Wildenstein.

'Endnu en gang udsætter du dig selv for en unødvendig risiko for at dø. Tænk på dine børn', skriver en anden følger.

Jocelyn Wildenstein har været under kniven mange gange før. Foto: Colourpress.com

Ifølge The Sun vil Katie Price også få lavet et brasiliansk numseløft i en nærmere fremtid.