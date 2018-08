Brystsmutter: Depps eks rydder op

Johnny Depps eks-kone, filmstjernen Amber Heard, 32, var forleden udenfor for at rydde op i garagen til sit hjem i Los Angeles.

Hun var ikke ligefrem klædt på til kuldegrader, hvilket sikkert også ville være at overdrive den i denne hede sommer.

I stedet havde hun valgt en ankellang, hvid kjole, der også var ret så gennemsigtig og kunne afsløre, at det eneste, hun havde på inde under, var et par hvide trusser.

Brystpartiet var udækket, og når hun så tilmed havde kjolen lynet godt ned i siderne - måske for at skabe lidt luft-huller i heden - så var brystsmuttere nærmest uundgåelige, når hun lænede sig frem for at samle ting til op til - måske - storskrald eller second hand-butikker.

Amber Heard var gift med Johnny Depp fra 2015 til skilsmissen gik endeligt igennem i januar 2017. Hun gik syv millioner dollar ud af det.

Amber Heard og Johnny Depp var gift i lidt over et år.

Siden har hun været kæreste med forretningsmanden Elon Musk, og aktuelt er hun sammen med kunsthandleren Vito Schnabel, der tidligere var kæreste med den tyske supermodel Heidi Klum.

