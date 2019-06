Burlesque-dronning til Danmark

Dita Von Teese er blevet kaldt intet mindre end 'dronningen af burlesque'. Næste år kommer hun til Danmark for at bevise, at hun er titlen værdig.

Dita Von Teese på forsiden af Playboy i 2002.

Ifølge en pressemeddelelse vil det glamourøse show inkludere helt nye ekstravagante indslag fra Dita og hendes medvirkende performere iført kostumer kreeret af den berømte korsetmager Mister Pearl, den engelske designer Jenny Packham, den franske couture-designer Alexis Mabille, burlesque-ikonet Catherine D’Lish, Brooke Brothers og mange flere.

Dita Von Teese som model for Wonderbra. Foto: Wonderbra

Desuden kan skoentusiaster se se frem til at savle over det spektakulære udvalg af sko fra Christian Louboutin.

'Glamonatrix'-turnéen følger op på Von Teeses seneste turné med showet 'The Art of the Teese', der endte med at blive den mest succesfulde burlesque-turné nogensinde, hvor Von Teese optrådte for udsolgte sale i USA, Canada, Australien og Europa.

Dita Von Teese dannede i mange år par med musikeren Marilyn Manson. Foto: AP

Dita Von Teese indtager sammen med sit ensemble indtager Gamle Scene på Det Kgl. Teater 20. maj. Billetterne koster fra 395 kroner og kan købes fra 28. juni via Ticketmaster.