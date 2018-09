Burt Reynolds er død

En af Hollywoods helt store legender er død.

Burt Reynolds blev 82 år. Det bekræfter hans manager over for Hollywood Reporter.

Ifølge TMZ døde han torsdag morgen, amerikansk tid, efter et hjertestop. Det skete på et hospital i Florida og med familien ved sin side.

Reynolds huskes for ikoniske roller i eksempelvis Deliverance', 'Cannonball Run' og 'Boogie Nights.

Burt Reynolds har været i gamet i mange år. Her ses han på et billede fra 1979. Foto: All Over Press

Problemer i årevis

Reynolds har haft problemer med hjertet i årevis og gennemgik en større operation i februar 2010. Hans karriere varede fra 1958 og frem til hans død. Det gav ham blandt andet en Golden Globe i 1998, hvor han også var nomineret til en Oscar for sin rolle som pornoinstruktøren Jack Horner i 'Boogie Knights'.

Til trods for sine utallige roller - nogle mere succesfulde end andre - erklærede han sig i 1996 personlig konkurs som følge af en ekstravagant livsstil, dårlige investeringer og en ubehagelig skilsmisse fra Loni Anderson.

For at understrege Burt Reynolds' legendestatus kunne han i årene 1978 til 1982 kalde sig Hollywoods højestlønnede superstjerne.

Han valgte dog ikke altid rigtigt, og Harrison Ford og Bruce Willis er formentlig taknemmelige for, at han takkede nej til rollerne som Han Solo i Star Wars og John McClane i Die Hard.

Burt Reynolds lagde aldrig skjul på,at det var sin rolle i Deliverance, som han var mest stolt af.

- Hvis jeg skulle putte én af mine film i en tidskapsel, ville det blive 'Deliverance'. Jeg ved ikke, om det er det bedste skuespil, jeg har præsteret, men det er den bedste film, jeg nogensinde har været i. Den beviste, at jeg kunne lave skuespil. Ikke bare for offentligheden, men også for mig selv, har han tidligere fortalt om filmen fra 1972, der på dansk fik navnet 'Udflugt med døden'.

Som søn af en krigsveteran fik Burt Reynolds aldrig sin fars anerkendelse.

- Min far var min helt, men han anerkendte aldrig mine bedrifter. Jeg har altid følt, at ingen succes vil kunne gøre mig til en mand i hans øjne, skrev Burt Reynolds i sine erindringer.

Han efterlader sig adoptivsønnen Quinton, som han fik sammen med Loni Anderson. Og i sine erindringer understregede Reynolds, at han ikke frygter døden.

- Jeg har altid villet opleve alt og gå ud med et brag. Tja, indtil nu er det gået meget godt. Jeg ved, at jeg er gammel, men jeg føler mig ung. Og der er én ting, de aldrig kan tage fra mig: Ingen har haft det sjovere end jeg, skrev han i det afsluttende kapitel af sin biografi.

Opdateres...