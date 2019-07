Buttet skuespiller tabte ni kilo: Se hans vaskebræt

Den britiske 'Shaun of the Dead'-skuespiller Simon Pegg afslører nu, at reaktionerne på hans vægttab var meget mærkelige - se det omtalte billede her

Et ekstremt billede af 'Shaun of the Dead'-skuespilleren Simon Pegg gik i marts måned viralt, da hans personlige træner Nick Lower lagde det ud på Instagram.

På billedet kunne man tydeligt se, at Simon Pegg havde tabt ni kilo efter seks måneders intensiv træning. Og han præsenterede også markerede vaskebræts-muskler på maven, hvilket fik folk til at spærre øjnene op. Det var nemlig ikke kun en såkaldt 'six pack', det var nærmere en 'eight pack'.

Den populære Simon Pegg afslører dog nu i et interview med magasinet GQ, at reaktionerne på billedet var meget mærkelige.

Det skriver flere medier heriblandt magasinet GQ og Metro

Til billedet skrev den personlige træner Nick Lower blandt andet følgende:

'Simon Pegg. 6 måneders forandring af kroppen i forbindelse med Inheritance-filmen. Her havde han brug for en helt speciel kropsform og udseende. Det er ikke nogen overdrivelse at sige, at vi var rystede og overraskede over hans såkaldte 'eight pack'.

Simon var til gengæld meget overrasket over de reaktioner, der kom på det specielle billede. Det afslører han i det nye interview med magasinet GQ.

'Reaktionerne var så mærkelige. Nogle mente, at jeg så syg ud. Det mente min kone også. Andre roste mig. Men billedet blev altså ikke lavet som en slags inspiration. Det var et foto, som min træner tog, og jeg havde slet ikke forventet al den opmærksomhed billedet fik. Det eneste jeg kan konkludere ud af det hele er, at folk stadig tænker på mig som den småfede sjuskede fyr fra Shaun of the Dead.'

Her ses skuespillerne i en scene fra den berømte zombie-film 'Shaun of the Death'. Det er Simon Pegg i den hvide blodige skjorte i midten. Pr-foto

Det ser imidlertid ud, som om at Simon Pegg stadig har en forkærlighed for fitness. På forsiden af GQ poserer han nemlig med en vægtstang. Han er dog iført hvid skjorte slips og seler.