Caitlyn Jenner viser sin 70-årige bikini-krop

Det britiske realityprogram 'I am a Celebrity' har i sin nyeste sæson scoret den 70-årige verdensstjerne Caitlyn Jenner til sit populære tv-program. Det gav allerede pote i går, da Caitlyn Jenner tog sit første brusebad ude i junglen kun iført en sort bikini.

Det skriver flere medier

Her viser 70-årige Caitlin Jenner sin bikini-krop frem iført en sort bikini. (Foto: ITV/Shutterstock)

Caitlin Jenner, der tidligere hed Bruce Jenner, vandt i sit tidligere liv som mand guldmedalje i tikamp under De Olympiske Lege i 1976 i Montreal.

Bruce Jenner, der også er kendt for sin medvirken i tv-serien 'Keeping Up With The Kardashians ', overraskede hele verden, da han i 2015 skiftede køn og sprang ud som kvinde med sit nye fornavn Caitlyn.

I sin nye reality-rolle i tv-serien 'I am a Celebrity' fik Caitlyn Jenner straks opmærksomhed, da hun som den anden person i programmet lige efter rugby-legenden James Haskell, kastede sig under den kolde bruser i junglen.

Her det tydeligt, at Caitlyn Jenner stadig har en veludviklet muskuløs overarm. (Foto: ITV/Shutterstock)

Og adskillige fans af tv-serien roste den 70-årige Caitlyn for hendes flotte bikini-krop.

- Vi startede med, at den store James skulle under bruseren. Og helt ærligt. Det så rigtigt godt ud, så jeg besluttede også at tage en tur under bruseren, forklarede Caitlyn i programmet.

Her er 70-årige Caitlyn på vej ud til jungle-bruseren. (Foto: ITV/Shutterstock)

En tv-seer skriver følgende:

'At se Caitlyn Jenner, en 70-årig transkønnet kvinde tage sig et brusebad iført bikini på mainstream-tv er helt ærligt så vigtigt og fantastisk'.

seeing caitlyn jenner, a 70 year-old transgender woman, having a shower in a bikini on mainstream TV honestly is so important and amazing #ImACeleb — freya (@f_elizabethjane) November 18, 2019

En anden skrev:

'Hatten af for Caitlyn Jenner fordi hun viste sin bikini-krop frem i bruseren.'

Hats off to Caitlyn Jenner for showing off her bikini body in the shower. #ImACeleb — Nick Cannon (@nickycafc) November 18, 2019

En tredje skrev:

'Jeg vil ikke lyve her. Men Caitlyn Jenner ser meget bedre ud, end jeg nogensinde har gjort i en bikini. Hun ser helt ærligt hamrende godt ud.'

Not gunna lie Caitlyn Jenner looks so much better than I’ve ever looked in a bikini! She’s killing it to be fair — Jade-Maree phillips (@JadeMareeHamer) November 18, 2019

En fjerde tv-seer skrev:

'Caitlyn er 70 år gammel og har en flottere bikini-krop end mig'.

Caitlyn is 70 and has a better bikini bod than me. #ImACeleb — Donna (@DonnaW1010) November 18, 2019

Tidligere i mandag aftens afsnit af 'I am a Celebrity' havde tv-seere oplevet Caitlyn Jenner blive meget emotionel, da hun vågnede op midt om natten. Hun besøgte programmets såkaldte 'Bush Telegraph' og græd foran kameraet. Her afslørede hun, at hun stillede spørgsmål til sig selv omkring, hvorfor hun overhovedet deltog i programmet.