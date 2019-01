Cardi B: Betyder det at jeg fortjener at blive voldtaget?

Er det ud fra en feministisk synsvinkel helt okay at 'ryste røv' på en musikvideo, eller er det en degradering og seksualisering af kvindens krop? Det er nogle af de spørgsmål, der svæver i luften og har startet en mindre Twitter-krig, siden den amerikanske rapper Cardi B i sidste uge udgav sin musikvideo 'Twerk', hvor der i den grad bliver 'rystet røv' for alle pengene.

Det skriver flere medier heriblandt Independent

Musikvideoen 'Twerk', der hærger de sociale medier netop nu, er angiveligt en hyldests til nogle af de bedste 'twerkere' i verden. Og det er ikke nogen overdrivelse, at den er fyldt med 'rystende røve' lige så langt, som øjet rækker.

Videoen er allerede blevet set mere end 24 millioner gange, og selveste Cardi B ryster oven i købet i musikvideoen også sin egen bagdel kun iført maling.

Mange af Cardi B's fans var helt oppe i skyerne af begejstring over den vilde video, som du kan se her.

Hetr er Cardi B fotograferet under video-indspilningen iført frækt tiger outfit. (Foto: CGMIA)

Men der var også mange, der kritiserede musikvideoen for at være sexistisk og for at gøre kvinder til objekter, heriblandt journalisten Stephanie Hamill fra mediet Daily Caller, der startede en mindre twitterkrig med Cardi B.

Stephanie Hamill lagde et opslag ud på twitter, hvor hun skrev følgende:

'I en tid med #metoo, hvordan kan dette give kvinder magt. Vær så venlig at svare.

In the Era of #meToo how exactly does this empower women?

Leftists, @iamcardib , feel free to chime in.

THX .. pic.twitter.com/59fyDxrYAz — Stephanie Hamill (@STEPHMHAMILL) January 21, 2019

Cardi B gik straks til tasterne og svarede Stephanie Hamill således på twitter:

'Den siger, at kvinder kan være iklædt nøjagtigt, hvad de ønsker. Og et nej betyder altså fortsat et nej. Så Stephanie vil du være så venlig at svare. Hvis jeg 'twerker' og er halvnøgen, betyder det så, at jeg fortjener at blive voldtaget og forulempet. Jeg vil gerne vide, hvad en konservativ kvinde som dig tænker'.

It says to women that I can wear and not wear what ever I want. do w.e I want and that NO still means NO. So Stephanie chime in..If I twerk and be half naked does that mean I deserve to get raped and molested ? I want to know what a conservative woman like you thinks https://t.co/8UBQQzO6jK — iamcardib (@iamcardib) January 22, 2019

Stephanie Hamill gik igen på twitter og uddybede sin kritik mod Cardi B med følgende udtalelse:

'Jeg er enig. Et nej betyder et nej ligegyldigt hvad! Men denne video objektiviserer kvinder. Jeg mener, at det sårer alle kvinder og selve kvindesagen. Vi er ikke objekter. Der er ingen tvivl om, at vi ser tingene på forskellig måde (måske er jeg bare hadefuld, fordi jeg ikke kan twerke).'

I agree, No means NO, NO MATTER what!

But this video, & others like this sexually objectify women. I think this hurts all women & the cause. We're not sex OBJECTS! Clearly we see things differently, (maybe I'm just a hater bc I can't Twerk ) Come on my show, debate me! https://t.co/TaqAiF9Jmv — Stephanie Hamill (@STEPHMHAMILL) January 22, 2019

Cardi B har tidligere optrådt lettere afklædt og fræk her i 2015. (Foto: Aria Isadora/BFA/REX)