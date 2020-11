Cardi B i stormvejr: - Det er så respektløst

'Jeg burde have undersøgt det bedre. Det er jeg ked af.'

Sådan lyder det fra hitmageren Cardi B, som er endt i noget af et stormvejr, hvor hun bliver beskyldt for nedgøre hinduernes kultur ved at portrættere gudinden Durga i en reklame for et par kondisko i samarbejde med Rebok. Selve skoene kommer først på markedet fredag.

Det omdiskuterede billede var et af flere i samme photoshoot for Footwear News, hvor 'Bodak Yellow'-sangerinden står med bare arme i en rød kjole og holder skoen frem. Hertil er der blevet photoshoppet otte arme ind i billedet, og det er den reference der får nettet til at koge over.

Respektløst

Ikke nok med, at folk mener, at det er nedværdigende, så er der flere, som påpeger, hvor respektløst reklamen er. En Twitter-bruger udpensler hvorfor, den amerikanske rapper har trådt ved siden af med denne sneaker-reklame.

'Det er forbudt at have sko på i et tempel. Durga maa skal ikke bruges som æstetik. Durga maa bliver aldrig afbildet med bare kropsdele. DET HER ER IKKE EN HYLDEST. DET ER RESPEKTLØST.'

En anden raser over, hvorfor Cardi B, som hverken er hindu eller før har udvist respekt for samme religionen tidligere, poserer som gudinden.

'Hvorfor skal Cardi B ud af det blå hylde hindu gudinden? Hun er ikke hindu, hun blev ikke stylet af en hindu, hun har aldrig værdsat kulturen før og som prikken over i'et holder hun en fucking sko mens hun poserer som en religiøst figur'.

Cardi B var hurtigt ude med en undskyldning på Instagram, men den faldt næppe i god jord. Hun indrømmer, at hun burde have undersøgt sagen inden, hun sagde ja til at lave reklamen med reference til hindu-gudinden.

Lægger sig fladt ned

- Da jeg lavede billederne for Rebok, fortalt det kreative hold bag, at 'Du kommer til at repræsentere en gudinde', at hun repræsenterer styrke, det feminine og frihed, forklarede Caridi i sin offentlige undskyldning.

- Det er noget, jeg elsker og noget, jeg går meget op i og jeg tænkte, at det lød rigtig sejt, forklarer hun.

Den verdenskendte rapper lægger sig fladt ned og undskylder misforståelsen.

- Hvis nogen mennesker mener, at jeg fornærmer deres kultur eller deres religion, vil jeg gerne sige undskyld. Det var ikke min mening, og jeg kan ikke lide at være respektløs overfor nogens religion, lyder det.

Hele balladen fik Footwear News til at ændre deres forside med forklaringen om, at de ikke havde til hensigt at såre nogen, men at de havde indset, at et af billederne kunne virke stødende overfor en bestemt gruppe mennesker.