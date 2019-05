Cardi B om sine nye bryster: - Min datter fuckede mig op

Den kendte amerikanske rapper Cardi B, der optræder på dette års Roskilde Festival, er kendt for at være hudløst ærlig.

26-årige Cardi B, der er døbt Belcalis Almanzar, har fortalt åbent om sin fortid som stripper, om sin fødselsdepression efter datteren Kulture kom til verden i juli og sit brud - og efterfølgende genforening - med sin mand, rapperen Offset.

Og nu gør hun det så igen.

Mens mange kendte mænd og kvinder klapper helt i, når talen falder på skønhedsoperationer, gør Cardi B det modsatte. Således fortalte hun lige ud, at hun har fået lavet nye bryster for nyligt.

- Jeg har lige fået fikset mine bryster igen. Jeg har det godt, men nogle gange har jeg det ikke så godt, forstår du? Din hud er strukket ud, forklarede hun om den nylige operation til Entertainment Tonight.

Cardi B viste sine nye fortrin frem til Billboard Music Awards i Las Vegas 1. maj. Foto: Ritzau Scanpix

Allerede i september begyndte hun at tale om, at hun havde planer om at lægge sig under kniven som følge af sin graviditet.

- Ja, min datter fuckede mig op! Det gjorde hun, det gjorde hun virkelig, tilføjede hun forud for prisuddelingen Billboard Music Awards, hvor hun vandt hele seks priser.

Rapperen, der har haft en kometkarriere de seneste år, erkender, at det kan være svært at få livet som stjerne til at hænge sammen med at være nybagt mor.

- Jeg oplever helt sikkert 'mor-skam'. Hun er her, men det gør mig ked af det af og til, fordi det er sådan: 'Åh gud, alt det rejseri. Jeg ved, at hendes søvnmønster bliver lidt forstyrret hver eneste gang, hun skal med på et fly. Det er helt fint, indtil vi skal lande. Hun begynder at græde, og jeg føler mig så trist, fordi jeg kender smerten, når de ører 'popper', forklarer hun.

I begyndelsen af december meddelte Cardi B, at hun og manden, rapperen Offset, skulle skilles. Parret blev gift i september 2017 og har datteren Kulture sammen.

Cardi B og Offset. Foto: AP

Blot to måneder senere fandt de dog sammen igen.

