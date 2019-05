Cardi B på rød løber: Det er ikke min vagina

Natten til torsdag blev der afholdt Billboard Music Awards i Las Vegas, hvor flere af verdens største musikere og sangere fik anerkendelse for deres arbejde med flotte priser. Og flere af dem optrådte også i forbindelse med den store prisoverrækkelse.

Men på den røde løber var det især Cardi B, der sammen med sin ægtemand Offset, der tiltrak sig al opmærksomheden. Og selvom parret gennem det sidste år har haft masser af op- og nedture, virkede det som om, de var mere forelsket i hinanden end nogensinde før. Der blev kysset og krammet til den helt store guldmedalje.

På et tidspunkt placerede Cardi B sit ene ben på sin ægtemands hofte, så den gule kjole afslørede lidt mere, end det måske var meningen. Ifølge ugebladet People mente flere fans oven i købet, at man kunne se den 26-årige stjernes ædlere dele. Det gik hun selvfølgelig hurtigt ud og afkræftede bagefter i vaskeægte Cardi B-stil.

(artiklen fortsætter under billedet)

Smukke Cardi B i en sexet gul kjole. (Foto: Ritzau Scanpix)

Da den populære kvindelige rapper på et tidspunkt befandt sig 'backstage', klædte hun sig nemlig af, mens hun i historie-funktionen på Instagram gav sine fans en lille indføring i kvindens anatomi.

'For det første er det ikke min vagina, man ser. Min vagina er her. Det er her, at jeg har født min datter, sagde Cardi B og pegede op mod sit underliv, før hun fortsatte:

'Det I ser her, det er den, der vises, når jeg gør sådan her, forklarede Cardi B og løftede sit ben op i samme vinkel, som hun havde gjort det på sin mands hofte på den røde løber. Og så konkluderede hun kort og kontant:

'Det er bare min numse'.