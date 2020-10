Cardi B slettede nøgenbillede efter vild fest

Cardi B kom til at lægge et nøgenbillede ud på Instagram, der næsten blev slettet med det samme

Nogen gange går det lidt for stærkt, når de kendte har fået for meget alkohol i blodet. Det må den amerikanske superstjerne Cardi B nu erkende, efter at hun i går lagde et nøgenbillede af sig selv ud på Instagram.

Billedet, hvor en træt Cardi B ligger nøgen efter en vild fest, blev nemlig næsten slettet med det samme. Der var dog masser af fans, der nåede at downloade billedet og sendte beskeder til Cardi B på Twitter.

Cardi B ses her sammen med sin kollega Megan The Stallion

Cardi B fortrød åbenbart, at hun havde lagt nøgenbilledet ud og skrev følgende på Twitter:

'Åh Gud. Hvorfor fanden har du gjort mig så dum og tosset. Hvorfor? Men ved i hvad. Jeg har ikke tænkt mig at slå mig selv på grund af det. Jeg vil bare spise min morgenmad, og så tager jeg til en ny fest, og jeg vil ikke engang tænke på det. Det er, hvad det er. Shit happens. Skide være med det. Det er ikke engang første gang, det sker'.

Cardi B lagde i øvrigt også et billede ud fra vilde fest på sin Instagram, hvor man kan se, at hun er faldet om på gulvet iklædt en hvid kjole, mens adskillige folk fotograferer løs med deres IPhones. Til billedet skriver Cardi B følgende:

'Jeg ved ikke....skylden ligger hos Tommie & JT.'

Cardi B har igennem flere dage fejret sin 28 års fødselsdag med diverse fester. Den sidste vilde fest blev ifølge U.S. Sun holdt på en stripklub, hvor hun var sammen med sin bedste venner.

Den nu 28-årige Cardi B havde også medbragt en kasse fyldt med en-dollar-sedler, som hun kunne forære stripperne, når de dansede solo.