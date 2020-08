Cardi B vil aldrig rappe disse tre ord

Den amerikanske rapper er også sur over, at titlen i hendes nye sang er blevet censureret

Den 27-årige amerikanske rapper, der for ganske nylig hittede med sit nummer 'WAP', indrømmer nu, at der er tre ord, som hun aldrig nogensinde vil rappe i en sang.

Det afslører hun i radio-showet 'Kyle and Jackie O'.

Selvom Cardi B er kendt for sine grænseoverskridende tekster, har hun dog også sine egne grænser. Cardi B fortæller i radio-showet, at hun hader ordene 'moist', 'discharge' og horchata'. De to første ord kan oversættes til de danske ord 'fugtig' og 'udledning'. Mens ordet 'horchata' er navnet på en mexicansk drink.

- Puha. Ordet 'discharge' er bare så grimt. Ordet 'moist' er bare så akavet. Jeg hader det ord. Og jeg hader også ordet 'horchata'. Det er en mexicansk drink. Det er en virkelig god drink. Jeg hader bare ordet, siger Cardi B.

Cardi B og Megan Thee Stallion i en scene fra musik-videoen WAP. Foto: YouTube/Cardi B.

Cardi B afslører også i radio-programmet, at hun ikke er særlig begejstret for, at hendes seneste single 'WAP', som hun har indspillet sammen med rapperen Megan Thee Stallion, er blevet censureret, så den er stueren for radio-lytterne. Singlen bliver f.eks. ikke præsenteret med sit rigtige navn 'WAP', der er en forkortelse for de tre ord: Wet Ass Pussy.

På dansk vil det nok svare til noget i retning af: Røv-våd Fisse.

Sangen bliver i stedet præsenteret som 'Wet and Gushy', der på dansk svarer til noget i retningen af 'Våd og Saftig'. Og Cardi kan i øvrigt slet ikke lide ordet 'Gushy'.

Cardi var på et tidspunkt før udgivelsen af sangen også nervøs over, om hun bruger ordet 'pussy' for meget i sangen.

- Jeg blev ved med at spørge folk, om jeg siger 'pussy' for mange gange, forklarer Cardi B.

En lille sammentælling har faktisk afsløret, at Cardi B og Megan Thee Stallion sammenlagt bruger ordet 'pussy' hele 18 gange i sangen. Ganske imponerende.