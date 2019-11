Channing Tatums kæreste: Halvnøgen i underbukser

Sangerinden Jessie J, der i 11 måneder har haft et forhold til den amerikanske skuespiller Channing Tatum, lagde i går et drillende opslag ud på sin Instagram-story, hvor hun var fuldstændig nøgen bortset fra et par underbukser af mærket Calvin Klein.

Jessie J skrev drillende på opslaget:

'Dette er ikke en reklame. Men jeg er iført mine Calvins'.

Channing Tatum og Jessie J mødte hinanden for første gang for 4 år siden, da hun overrakte ham prisen for 'bedste komedie-skuespiller' ved MTV Movie Awards i 2015. Men det er endnu ikke kendt, hvordan de igen mødte hinanden og blev forelsket i hinanden for ca. et år siden. Officielt har de ifølge medierne været sammen i 11 måneder.

Den 39-årige Channing Tatum meldte i april måned ud, at han skulle skilles fra sin kone gennem ni år, skuespiller og danser Jenna Dewan. Parret har sammen datteren Everly på seks år.

Artiklen fortsætter under billedet

Her ses Jessie J og Channing Tatum hånd i hånd i London i marts måned i år. (Foto: Warner/Butler MEGA)

Den 38-årige Jenna Dewan har siden oplyst, at hun følte sig udsat for et bagholdsangreb, da hun fandt ud af, at hendes ægtemand Channing Tatum havde indledt et forhold med Jessie J. Det beskriver hun i sin nye bog: 'Gracefully You: Finding Beauty And Balance In The Everyday',