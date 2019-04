Charlize Therons søn: - Jeg er ikke en dreng

Den kendte skuespiller Charlize Theron har adopteret to børn. Sønnen Jackson adopterede hun fra hjemlandet Sydafrika i 2012, mens søsteren August kom til tre år senere.

Men det er gået op for hende, at sønnen identificerer sig som en pige, og det støtter hun ham helhjertet i, fortæller den 43-årige skuespiller til Daily Mail.

- Ja, jeg troede også, at hun var en dreng. Indtil hun kiggede på mig, da hun var tre år gammel, og sagde: 'Jeg er ikke en dreng', fortæller Theron om den syvårige.

- Så sådan er det. Jeg har to smukke døtre, som jeg - ligesom enhver anden forælder - vil beskytte og se trives, slog hun fast i et nyt interview.

Charlize Theron med sine to børn i Californien. Foto: Ritzau Scanpix

- Mit job som forælder er at hylde dem og at elske dem og at sikre, at de har alt, hvad de har brug for til at blive, hvad de har lyst til. Og jeg vil gøre alt i min magt for, at mine børn har ret til det og til at blive beskyttet, tilføjede hun.

Det er ikke første gang, at den Oscar-vindende skuespiller har omtalt sine to børn som sine døtre.

I et interview med modemagasinet Elle i 2018 sagde hun således:

- Jeg kigger på mine to smukke piger, og jeg har alle de usikkerheder, som enhver mor har. Jeg ønsker, at de skal føle sig sikre og i stand til at udleve deres fulde potentiale.

