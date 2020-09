Chok i talentshow: Pludselig var hun der

Meghan Markle dukkede pludselig op i 'America's Got Talent' for at støtte sin favoritdeltager

Der kom noget af en måbende tilstand i stuerne, da hertuginde Meghan Markle onsdag pludselig dukkede op på en skærm.

Her ville Meghan gerne ønske deltageren Archie Williams held og lykke med finalen i talentshowet 'America's Got Talent'.

- Jeg ville bare sige, at vi er blevet så rørt af din historie, og at vi har heppet på dig hver uge, og det er ikke kun fordi, vi er rigtig glade for dit navn. Så en meget speciel besked til dig, som jeg sikkert kommer til at sige hele livet, men denne her aften er den til dig: Archie, vi er meget stolte af dig, og vi hepper på dig. Vi kan ikke vente med at se, hvad du finder på som det næste. Vi er i dit hjørne, du må have en god aften, lød det fra Meghan, der jo som bekendt har en søn med navnet Archie med prins Harry.

Meghan og Harry har set hele sæsonen og har elsket deltageren fra første øjekast.

Archie Williams er virkelig en af de deltagere, der har skilt sig mest ud denne sæson - ikke kun for sine vokale evner, men også den personlige beretning, han har delt.

Den 59-årige blev uskyldigt dømt for voldtægt og forsøg på mord, da han kun var 22 år.

Da han havde været fængslet i 12 år, rakte han ud til Innonce Project med en bøn om, at de skulle hjælpe ham med dommen.

Flere år senere blev hans sag taget op, og han blev frikendt, da fingeraftryk fra gerningsstedet viste, at det ikke var hans, men derimod en kendt voldtægtsforbryders.

Han blev løsladt i 2019 efter at have tilbragt 36 år i fængsel.

- Jeg vidste, jeg var uskyldig, og at jeg ikke begik de forbrydelser. Men når man er en fattig, sort ung mand, jeg havde ikke økonomien til at kæmpe mod staten Lousiana, sagde han ved sin audition til programmet.

Hvem der ender med at vinde programmet, er endnu uvist.