Chok-split: 'Derfor droppede jeg hende'

Harry Jowsey fra 'Too hot to handle' virkede ellers forelsket i deltageren Francesca Farago. Nu fortæller han, hvad der gik galt mellem parret

Det kom som et chok for fans af showet 'Too hot to handle', da Francesca Farago onsdag kunne fortælle, at hende og Harry Jowsey ikke længere danner par.

Den smukke 26-årige kvinde fra Canada forklarede i en Youtube-video, at det var Harrys beslutning.

Han var dog ikke selv klar til at tale onsdag, men nu bryder den 22-årige tavsheden og fortæller sine følgere, hvad der gik galt mellem ham og Francesca.

Ifølge Harry var han meget vild med Francesca, men tingene mellem dem blev mere komplicerede, da de skulle have et langdistance-forhold.

'Jeg fløj til Vancouver for at tilbringe tid med hende, men her så jeg en anden side af Francesca. For at gøre en lang historie kort. Jeg slog op med hende første gang, da hun kom for at besøge mig i Australien', fortæller han og fortsætter:

'Der var en stor grund til, at jeg måtte slutte tingene med Francesca, fordi jeg var i en mørk periode af mit liv'.

Parret oplevede flere op- og nedture. Foto: Netflix

Var ikke forelsket

De to fandt dog sammen igen, men ifølge Harry var følelserne ikke de samme, da de blev kærester for anden gang.

'Jeg kunne mærke, at hun stadig elskede mig, men jeg havde bare ikke den følelse længere. Jeg ville dog ikke give op på det, vi havde, fordi det er så super sjældent, man finder det. Jeg vil altid elske hende'.

Han endte dog med at se i øjnene, at han ikke var forelsket i Francesca, og at han ikke ville blive lykkelig, hvis de blev sammen.

Francesca har udtalt, at de to skændtes meget, og selvom hun ikke mente, at det var skænderier, der kunne ødelægge et forhold, kunne hun mærke på Harry, at det blev for meget for ham.

En talsperson for parret har udsendt en udtalelse til People, hvor de skriver, at parret altid vil være glade for den kærlighed og oplevelse, de har fået sammen i Netflix-serien 'Too hot to handle'.

Harry og Francesca er ikke længere sammen