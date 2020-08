Chokafsløring om brystoperation

Model Chrissy Teigen åbner nu op omkring sin graviditet.

En dag efter at det kom frem, at Chrissy Teigen og John Legend venter deres tredje barn, satte Chrissy sig ved computeren og fortalte på det sociale medie Twitter, hvordan hele historien hang sammen.

Flere fans havde nemlig lagt mærke til, at hun nok havde været gravid, da hun for lidt siden fik opereret sine brystimplantater ud af kroppen.

'Det er noget af en historie', startede Chrissy med at skrive, da en fan skrev, at personen var forvirret over, hvordan tidslinjen hang sammen.

'Jeg tog en rutinetest for graviditet inden operationen. Den var negativ. Men det var den ikke. Et par uger efter operationen tog jeg en test. I mange år har jeg taget en test nærmest hver måned, fordi jeg så gerne ville have, at den skulle være positiv. Men jeg har aldrig haft en før'.

Dog skulle det vise sig, at denne gang fik hun en positiv test.

'Jeg var bange. Jeg var nemlig ret sikker på, at man ikke skulle få opereret sine bryster, mens var gravid. Så jeg bad til bryst-guderne og håbede, at alt ville blive godt. Jeg troede ikke, at jeg kunne blive gravid naturligt', skrev Chrissy.

Hun har fået børnene Luna og Miles gennem vitro befrugtning.

'Men som de siger. Når du giver op og stopper med at prøve, så overrasker livet dig. Opsummeret: Mine bryster gør ondt', afslutter hun opslaget.

Parret annoncerede graviditeten i en musikvideo for John Legends nyeste single 'Wild'.

