Chokerende afsløring fra Cardi B: Jeg bedøvede og røvede mænd

Den verdenskendte amerikanske rap-stjerne Cardi B er her i weekenden ifølge mange medier samt de sociale medier gået alt for langt med henblik på at beskrive, hvor langt hun egentlig er gået for at overleve finansielt tidligere i sit liv.

I en instagram live-video, som Cardi B lagde ud her i den forgangne weekend, kom hun med en chokerende afsløring, hvor hun indrømmede, at hun i sin tidligere karriere som stripper tog med diverse mænd hjem på hoteller, hvor hun bedøvede dem og bagefter stjal deres penge.

Det skriver flere medier heriblandt Huffington Post og Cosmopolitan

Frække Cardi B chokerer igen. Foto: Aria Isadora/BFA/REX

I live-videon siger Cardi B blandt andet følgende:

'Jeg var nødt til at være stripper. Oh yeah. Har du lyst til at kneppe mig? Yeah, Yeah, Yeah, lad os tage tilbage til hotellet. Og jeg bedøvede mænd. Og jeg røvede dem. Det var det, jeg plejede at gøre'.

Udtalelsen har skabt gigantisk forargelse på de sociale medier, mens andre har været mere forstående overfor hendes fortid.

Da videoen begyndte at gå viralt kom Cardi B ifølge Cosmopolitan selv med følgende udtalelse omkring sin kontroversielle video, der faktisk er en tre år gammel video, som hun igen har lagt ud på instagram:

'Jeg kan forstå på de sociale medier, at en live-video jeg lavede for tre år siden er poppet op igen. En live-video, hvor jeg talte om ting, jeg var nødt til at gøre tidligere i mit liv. Rigtige ting og forkerte ting. Ting jeg måtte gøre for at overleve'.

'Jeg har aldrig påstået, at jeg er perfekt eller kommer fra en perfekt verden eller en perfekt fortid. Jeg taler altid sandhed. Jeg ejer altid mit eget lort.'

'Jeg er en del af en hip-hop-kultur, hvor rappere har forherliget mord, vold, stoffer og røverier. Forbrydelser de følte, de var nødt til at begå for at overleve'.

'Men jeg har aldrig forherliget de ting, som jeg sagde i den live-video. Og jeg har heller aldrig brugt det i min musik, fordi jeg ikke er stolt af det, og jeg føler, at jeg har et ansvar for ikke at forherlige disse ting'.