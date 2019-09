Chokerende nyt om pludseligt dødsfald

En mand er tiltalt for at sælge falske stoffer til rapperen Mac Miller kort før hans død

I Los Angeles er en mand tiltalt for at have solgt falske opioider til rapperen Mac Miller kun to dage før, han døde af en overdosis i september sidste år.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det forventes, at manden bliver fremstillet i retten i Los Angeles senere onsdag.

Ifølge obduktionsrapporten døde 26-årige Mac Miller af en overdosis. Han havde en stærk kombination af fentanyl, kokain og alkohol i kroppen, da han blev fundet død i sit hjem i San Fernando Valley i Californien.

Rapperen Mac Miller var tidligere kæreste med popstjernen Ariana Grande. Foto: Ritzau Scanpix

Kort før sin død var Mac Miller i et to-årigt forhold med popstjernen Ariana Grande.

Hun har flere gange efter det pludselige dødsfald hyldet ekskæresten - både på de sociale medier og til sine koncerter.

'Jeg elskede dig fra den dag, jeg mødte dig, da jeg var 19, og det vil jeg altid gøre. Jeg kan ikke fatte, at du ikke er her mere. Jeg er så ked af, at jeg ikke kunne fjerne din smerte, jeg ville virkelig gerne. Den rareste, sødeste sjæl med dæmoner, han ikke fortjente. Jeg håber, du er okay nu. Hvil i fred', skrev hun blandt andet på sin Instagram-profil efter hans død.

Mac Miller har flere gange talt åbent om, at han kæmpede med en depression, og at han også til tider drak for meget alkohol og tog stoffer:

- Jeg vil ikke kun have lykke. Og jeg vil heller ikke kun have sorg. Jeg vil ikke være deprimeret. Jeg vil være i stand til at have gode og dårlige dage, har rapperen eksempelvis tidligere sagt til mediet Vulture.