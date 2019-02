Chokerer fra fængslet: Har det fantastisk

Tv-personligheden er idømt adskillige års fængsel, men intet tyder på, at han opfatter sit ophold i fængslet uden for Philadelphia som en straf

De kommende år skal 81-årige Bill Cosby tilbringe i SCI-Phoenix-fængslet uden for Philadelphia.

Dommen fik han som bekendt i september, og den var ment som en straf af tv-personligheden, der er dømt for at have bedøvet og seksuelt forgrebet sig på den nu 45-årige Andrea Constand i 2004.

Men intet tyder på, at Cosby opfatter sin tid bag tremmer som en straf.

Det fortæller hans advokat, Andrew Wyatt, der netop har besøgt ham i fængslet. Wyatt fortæller til WCAU-TV, at Cosby har en 'fantastisk tid', og at han stadig ikke mener, at han har gjort noget forkert.

- Trods omstændighederne sagde han, at det her en fantastisk oplevelse. Hr. Cosby havde forberedt sig. Han er mentalt stærk. Han er en stærk mand, siger Andrew Wyatt.

Nyder livet

Ifølge advokaten ligefrem nyder komikeren at tale med de andre indsatte og opmuntre dem.

Andrew Wyatt fortæller også, at Bill Cosby har lagt sin livsstil om og derfor har tabt sig. Blandt andet har han helt droppet kaffe og brød.

- Det sjove er, at fru Cosby i 55 år har forsøgt at få ham til at stoppe med at drikke kaffe, siger Wyatt.

Fra luksus til tugthus: Her er Bill Cosbys nye hjem

Andrew Wyatt er den eneste, som Bill Cosby vil have besøg af i fængslet. Han ønsker ikke, at hverken hans kone eller børn ser ham i de omgivelser.

- Men når jeg besøger ham, er han ikke ked af det. Han er ærgerlig, fordi han ikke mener, at han har gjort noget forkert, siger advokaten.

Bill Cosby blev den 25. september idømt mellem tre og ti års fængsel. Derudover skal han stå i registret over voldelige, seksualforbrydere resten af sit liv, melde sig til politiet hver tredje måned og gennemgå tvungen terapi en gang om måneden.