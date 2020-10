Chokerer internettet: - Det føles godt

'X-Files'-stjernen Gillian Anderson springer ud som Margaret Thatcher i sæson fire af 'The Crown'

I fjerde sæson af Netflix-hittet 'The Crown' dukker Gillian Anderson op som Margaret Thatcher. Og den slående lighed mellem den 52-årige 'X-Files'-stjerne og Storbritanniens jernhårde premierminister fra 1979-1990 har chokeret seriens fans, skriver AP.

- Det føles altid godt (at chokere, red.), siger Gillian Anderson til AP, men understreger, at det først er, når sæsonen er i gang, at hendes præstation rigtig kan vurderes.

- Den virkelige test er i stemmen og kropssproget og at være i stand til at gennemføre det i en scene, i en episode, i en sæson.

- Så der afventer jeg stadig juryens dom, men jeg følte, jeg var på rette spor (med udseendet, red.), siger Gillian Anderson til AP.

Gillian Anderson som Margaret Thatcher i fjerde sæson af 'The Crown'. Ligheden med den ægte vare har fået fans af serien til at falde bagover. Pr-foto/Netflix

Optagelserne er i kassen til den kommende sæson, der har premiere 15. november.

- Efter alt det hårde arbejde er der ikke andet at gøre end at lukke øjnene og håbe på det bedste, siger Gillian Anderson.

'The Crown' følger det britiske kongehus og dronning Elizabeth 2.s liv fra hendes bryllup i 1947 og frem til i dag.

Fjerde sæson dækker netop Thatchers regeringsperiode, og du møder også prinsesse Diana, som spilles af 24-årige Emma Corrin. Prins William og Harry kommer også til verden.

Emma Corrin og Josh O'Connor som Diana og Charles. Pr-foto/Netflix

Prinsesse Dianas brudekjole som den kommer til at se ud i 'The Crown'. Pr-foto/Netflix

