Chokeret tjener: Stjerne gav enorm sum i drikkepenge

Skuespiller og sanger Donnie Wahlberg har haft den store tegnebog fremme.

Da han og konen, Jenny McCarthy, for nylig var på restaurant i Massachussetts, delte han rundhåndet ud af formuen til tjeneren Denise Andrews, som efter at have serviceret parret modtog 2020 dollars i drikkepenge.

Det skriver People, og restauranten ved navn Marshland har desuden delt historien på Instagram.

De 2020 dollars svarer til lige under 12.700 danske kroner, og det iøjnefaldende beløb skyldes en udfordring på sociale medier under hashtagget #2020tipchallenge.

Tabte kæben

Ifølge restaurantens ejer Marty Finch er Donnie Wahlberg en tilbagevendende gæst på restauranten, og når han er der, spørger han efter tjeneren Denise Andrews.

Donnie Wahlberg og Jenny McCarthy blev gift i 2014. Foto: Jason Mendez / Ritzau Scanpix

- Han fik det, han normalt bestiller: Bøf med grillede asparges og pocherede æg. Hun ved altid, hvad han vil have, siger han til People.

Regningen lød på omkring 35 dollars, og derfor kom det ifølge ejeren da også helt bag på tjeneren, da hun så beløbet på kvitteringen.

- Hun siger, at han altid giver gode drikkepenge, men hun tabte fuldstændig kæben, da hun så, hvor mange drikkepenge der var, siger han.

Han fortæller, at hun valgte at dele beløbet med sine kolleger, og at den uventede gestus virkelig løftede humøret blandt de ansatte.

Udfordringen er siden januar blevet taget op af flere kendte, blandt andre sangeren Harry Styles. Donnie Wahlberg gav desuden i begyndelsen af januar 2020 dollars i drikkepenge til en tjener på sin lokale IHOP (morgenmadsrestaurant, red.).

Donnie Wahlberg er kendt som sanger i gruppen New Kids on the Block, og han har desuden medvirket i flere film og tv-serier.