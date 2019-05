Den tidligere forretningsmand Claus von Bülow er død i en alder af 92 år.

Det oplyser hans svigersøn til New York Times.

Claus von Bülow blev født 11. august 1926 i København og blev verdenskendt, da han i 1980'erne var gennem et langvarigt retsopgør om drabet på sin kone, Martha 'Sunny' Crawford, som han blev gift med i 1966.

Efter 14 års fægteskab blev Sunny fundet bevidstløs på badeværelset i familiens palæ på Rhode Island i New York.

Ifølge anklagerne dræbte han sin kone ved at injicere hende med insulin for at forværre hendes i forvejen lave blodsukker. Et af motiverne var, at Sunny var arving til over en halv milliard danske kroner.

Hun gik i sit andet koma i december 1980, hvor hun forblev i vegetativ tilstand indtil sin død i 2008.

Selv om insulineksperter forud for retssagen erklærede, at der ikke var spor af insulin i kvindens krop, blev Claus von Bülow kendt skyldig i anklagen og i 1982 idømt 30 års fængsel.

Han appellerede sagen, og i 1985 blev han frifundet med hjælp fra den verdenskendte juraprofessor Alan M. Dershowitz.

Retssagerne i 80'erne fik stor opmærksomhed fra medierne og blev i1990 filmatiseret i Frikendt?, hvor Claus blev spillet af ingen ringere end Jeremy Irons, der vandt en Oscar for sin præstation. Glenn Close fik æren af at portrættere Sunny.

Claus von Bülow er oprindeligt født Borberg og er søn af den danske manuskriptforfatter Svend Borberg. Men efter anden verdenskrig blev han anset for værnemager, og derfor tog Claus sin mors efternavn Bülow.