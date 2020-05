'Clinten' fylder 90: - Make my day

Hollywood-legenden Clint Eastwood, der fylder 90 år i dag, har i den grad markeret sig i den amerikanske filmbranche. Ifølge verdens største film-hjemmeside, IMDB, har han medvirket som skuespiller i hele 71 film, heriblandt 'Million Dollar Baby', 'Gran Torino', 'De nådesløse', 'Ørneborgen' samt 'Den Gode, Den Onde og Den Grusomme'.

Men Clint Eastwood har også selv instrueret hele 41 film og har produceret 50 film. Han lavede sin sidste film 'The Mule' i 2018, som han både instruerede og spillede hovedrollen i.

Clint Eastwood ses her i sin legendariske rolle i den berømte western-film fra 1966, 'Den Gode, Den Onde og Den Grusomme'. Foto: Ritzau Scanpix

I 1970'erne og 1980'erne fik han også gigantsucces med sine fire Dirty Harry-film i hovedrollen som kriminalbetjenten Harry Callahan, der i den sidste film i føljetonen, 'Dirty Harry vender tilbage' fra 1983, bød på et af filmhistoriens mest kendte citater: 'Go ahead, make my day'.

Den geniale one-liner bliver fyret af i et opgør mod nogle kriminelle, hvor Harry Callahan oversat til dansk iskoldt siger: 'Bare kom an. Gør min dag god'.

Clint Eastwood i en scene fra filmen 'Dirty Harry' fra 1971. Foto: Ritzau Scanpix.

Bryder sig ikke om fødselsdage

Det er imidlertid lidt usikkert, om Clint Eastwood i dag får en god og glad fødselsdag. Ifølge hans søn 34-årige Scott bryder 'Clinten' sig nemlig ikke særligt meget om at fejre fødselsdag.

Det skriver flere medier - heriblandt People og Access Hollywood.

Scott afslører dog overfor Access Hollywood, at familien allerede har planlagt, hvordan Clintens fødselsdag skal fejres:

- Vi har planlagt en lille familiesammenkomst. Stille og roligt. Han bryder sig nemlig ikke om fødselsdage. Han er bare sådan lidt 'jeg gider ikke at holde fødselsdag-agtig', fortæller Scott og tilføjer:

- Så vi spiser bare en god frokost sammen. Men vi vil også sørge for at snige en fødselsdagskage ind på bordet. Det vil han sandsynligvis ikke bryde sig om. Men vi gør det alligevel, fortæller Scott.

Clint Eastwood instruerede og spillede selv hovedrollen i western-filmen 'Pale Rider' fra 1985. Foto: Ritzau Scanpix.

Otte børn med fem kvinder

I sit privatliv har Clint Eastwood også haft usædvanligt travlt. Han har nemlig sammenlagt otte børn med fem forskellige kvinder.

Hans ældste datter, 66-årige Laurie, og hendes 55-årige lillesøster, Kimber, fik Clint Eastwood i sit forhold med stunt-kvinden Roxanne Tunis.

I sit første ægteskab med Maggie Johnson fik han to børn, den 52-årige søn Kyle og den 48-årige datter Alison.

Den 34-årige Scott, der afslørede planerne for hans fødselsdag, samt hans lillesøster Kathryn fik legenden i sit forhold med Jaclyn Reeves.

Han har også den 26-årige datter Francesca fra sit forhold med skuespillerinden Frances Fisher. Og endelig har Eastwood den 23-årige datter Morgan fra sit ægteskab med Dina Ruiz.

'Clinten' i den klassiske krigsfilm 'Ørneborgen' fra 1968. Foto: Ritzau Scanpix.

Herunder kan du se billeder fra flere af Clint Eastwoods legendariske film:

Clint Eastwood og Hillary Swank i boksefilmen 'Million Dollar Baby' fra 2004. De blev begge nomineret til en Oscar for deres præstationer. Foto: Ritzau Scanpix.

Clint Eastwood leverede også en fornem præstation i filmen 'Gran Torino' fra 2008. Foto: ANTHONY MICHAEL RIVETTI.