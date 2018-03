Coco inviterer til pigehygge i bassinet

Numse-fænomenet Coco Austin er taget til Bahamas og ser ud til at hygge sig gevaldigt

38-årige Coco Austin har både til gården og gaden - og hun er ikke bange for at vise sagerne frem.

Og hvor er næsten bedre at gøre det end på en strand på Bahamas.

Coco forstår at poserer. Foto: All Over Press

Fru Ice-T var brandvarm ved ankomsten til paradiset, og fluks smed hun kludene, hoppede i bikinien og foldede sine former ud på stranden, skriver hun på Instagram.

Coco, der har været gift med den 60-årige rapper, siden hun var 23 år, er ikke alene under sit ophold på eksotiske Bahamas.

Med sig har hun sin og Ice-Ts lille datter, Chanel, der kom til verden i november 2015, og den lille pige ser ud til at have et godt greb om sin mors barm.

Coco og Chanel matcher fint på stranden. Foto: All Over Press

Coco Austin, der egentlig hedder Nicole Natalie Austin, ser også ud til at fornøje sig fyrsteligt med et par piger i poolen.

Coco og pigerne hygger sig i poolen. Foto: All Over Press

Ud over et være model er Coco fitnesstræner og kan kalde sig designer. Blandet andet sendte hun i efteråret lingeri-kollektionen, som hun kalder Cocolicious, på gaden.

