Cowell holder fast i smøger og sprut: - Sådan tabte jeg mig

Det var en slank udgave af Simon Cowell, der forleden var vært ved sin årlige sommerfest i London.

Victoria and Albert Museum i den engelske hovedstad dannede ramme om festlighederne, hvor Simon Cowell kunne fortælle, at han hverken har droppet våde varer eller tobak. Til gengæld har han lagt sine madvaner om, og det har resulteret i et vægttab på omkring ni kilo.

Derfor kollapsede Reality-kongen

Det var hans ven gennem længere tid, sangerinden Sanitta, der havde gjort 59-årige Cowell opmærksom på, at maven var blevet lidt for stor. Det fik ham til at bestille tid hos lægen.

- Efter han havde taget nogle blodprøver, sagde han til mig 'du kan ikke længere spise rødt kød, mælkeprodukter, sukker, brød og gluten', fortalte Simon Cowell ifølge pagesix.com.

En mere fyldig udgave af Simon Cowell. Foto: Arkiv

Han havde frygtet, at lægen ville sige, at det var slut med sprut og smøger.

- Men han var faktisk mere bekymret for det, jeg spiste, sagde han.

Simon Cowell runder senere på året de 60, og det har han selv mere end svært ved at tro. I en tale til sine gæster jokede han med, at han fylder 50 og ikke 60.

- Som I ved, er der en stor fødselsdag på vej i år. Jeg så mig selv i spejlet i sidste uge, og jeg kan ikke blive ved med at leve på en løgn. Ingen vil tro, at jeg bliver 60 år....så jeg bliver 50! Det er rigtigt, jokede han.