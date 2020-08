Cowell opereret: Har brækket ryggen

60-årige Simon Cowell er kommet frygteligt galt afsted.

Under en prøvetur på sin nye el-cykel styrede mediemogulen og brækkede ryggen.

'America’s Got Talent'-stjernens talsperson bekræftede ifølge paxesix.com lørdag aften ulykken, der sendte Cowell på operationbordet.

'Simon har brækket sin ryg og skal her til aften opereres', lød det blandt andet i meddelelsen, der også afslørede detaljer om, hvor og hvordan Cowell kunne komme så slemt til skade.

'Simon styrede på sin cykel lørdag eftermiddag, da han var ude at teste sin nye elektriske cykel på gårdspladsen ved sit hus i Malibu med sin familie'.

Simon Cowell har under coronapandemien opholdt sig i Malibu med sin kæreste, Lauren Silverman, deres seksårige søn, Eric, samt Silvermans 14-årige søn fra et tidligere forhold.

Her har Simon Cowell holdt sig til de sunde principper, der den seneste tid har fået kiloene til at rasle af ham. Formen har han blandet andet holdt ved lige ved at cykle.

Hvor alvorligt Simon Cowell er kommet til skade, melder talspersonen ikke noget om.