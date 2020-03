'Crocodile Dundee'-stjerne død

Skuespiller Mark Blum, der blev kendt for sine roller i film som 'Crocodile Dundee' og 'Desperately Seeking Susan' er død

Den amerikanske stjerneskuespiller Mark Blum er død, 69 år gammel.

Ifølge flere medier er han død som følge af helbredsmæssige komplikationer efter at være blevet smittet med coronavirus. Det skriver blandt andet New York Post og The Independent.

I sin karriere nåede Blum at være med i et utal af film, tv-serier og teaterstykker.

Bedst kendt er han for sin rolle i 'Desperately Seeking Susan' fra 1985, hvor han spillede sammen med blandt andre Rosanna Arquette og Madonna.

Mark Blum og Madonna i filmen 'Desperatly Seeking Susan'. Foto fra filmen

Han blev desuden for alvor verdensberømt, da han medvirkede i succesfilmen 'Crocodile Dundee' fra 1986, hvor han spillede chef for filmens kvindelige hovedperson Linda Kozlowski.

Mark Blum var senest med i tv-serien 'Billions'. Foto: Getty Images

Udover sine filmroller var han også særdeles aktiv som tv-skuespiller og havde roller i blandt andet 'The Sopranos', 'The West Wing' og 'NYPD Blue'.