Cruise-skib politianmeldt

Tom Cruise er i øjeblikket i Norge for at indspille 'Mission Impossible 7', og ikke alle er glade

Hollywoodstjernen Tom Cruise, 58, befinder sig i øjeblikket i Norge, hvor optagelserne til ’Mission Impossible 7’ er i fuld gang. Og det har nu ført til en politianmeldelse.

En del af det store hold omkring filmindspilningen er nemlig indkvarteret på skibet MS Fridtjof Nansen, der fungerer som hotel for filmarbejderne, og det falder de norske fagforeninger Sjømannsforbundet og Fellesforbundet for brystet.

MS Fridtjof Hansen er base for filmsettet i norske Hellesylt. Foto: SplashNews.com/Ritzau Scanpix

De har anmeldt skibets ejer, Hurtigruten, for brud på udlændingeloven.

Sømandsforbundets formand, Jonny Hansen, mener ifølge Dagbladet blandt andet, at de udenlandske arbejdere, der er indlogeret på skibet skal have norsk arbejdstilladelse så længe skibet ligger fastforankret ved byen Hellesylt i Stranda kommune.

Sektionsleder i udlændinge- og grænsekontrollen i Møre og Romsdal politidistrikt skriver følgende i en mail til Dagbladet: ’Politiet er bekendt med sagen og udelukker ikke, at der blvier gennemført en kontrol af fartøjet.’

Kommunikationschef hos Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten, mener dog ikke, at der er noget at komme efter. I en mail til Dagbladet skriver hun, brugen af skibet som hotel blandt andet skyldes smittebeskyttelses-hensyn. Hun fotæller også, at Hurtigruten vil i dialog med sømandsforbundet om lønningerne for de ansatte på skibet.