Den kendte dokumentarist D.A. Pennebaker er død. Han blev 94 år og døde torsdag af naturlige årsager.

Dødsfaldet bekræftes af hans søn, Frazer Pennebaker, over for New York Times.

Pennebaker blevet hyldet for at have skabt den moderne dokumentar.

Han var en del af en lille gruppe pionerer i 1960'erne, der bragte stilarten 'cinéma vérité' til USA.

I 2013 modtog han en æres-Oscar, som blev overrakt af Michael Moore. Her fortalte Moore, at Pennebaker sammen med Robert Drew, Albert Maysles og Richard Leacock havde 'skabt intet mindre end den moderne dokumentar'.

I 1967 skabte han Bob Dylan-dokumentaren 'Don't look back', der ofte er kaldt en af de bedste dokumentarer, der nogensinde er lavet. Det var ellers ikke meget, Pennebaker kendte til Dylan inden.

- Jeg vidste ikke rigtig noget om Dylan. Jeg havde hørt en af hans sange i radioen, sagde Pennebaker i 2011.

Af andre kendte værker er blandt andre 'Monterey Pop', 'The War Room' og 'Elaine Stritch at Liberty'.